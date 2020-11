Arezzo, la storia di Alessandro Barbagli: "In famiglia tutti positivi, il Covid non scherza. Usate la testa"

Francesca Muzzi 09 novembre 2020 a

“Sapete che cosa mi fa male davvero? Quando mia moglie mi dice che la gente è in giro per strada senza mascherina. Come se niente fosse”. Alessandro Barbagli ha 55 anni e da due giorni è stato dimesso dal San Donato. E’ positivo al Covid così come “mia figlia di 12 anni e i miei genitori”. Suo padre è in terapia intensiva ed è stato ricoverato la stessa notte di Alessandro. “Mi hanno portato al pronto soccorso con la febbre alta - racconta - e dall’altra parte della stanza sentivo una persona che si lamentava. Un’infermiera ha detto il nome e io ho risposto ‘è il mio babbo’. Lui è intubato in Rianimazione, a me è andata meglio, sono stato ricoverato in Pneumologia. Attaccato al tubo per l’ossigeno”. Dal San Donato, Alessandro ha messo un post su facebook nel quale raccomandava alle persone di stare attente e di essere “coscienziose”. “L’ho scritto, perché mia moglie quando mi chiamava, mi diceva che in giro c’era tanta gente senza mascherina. Specialmente la sera di Halloween. Io rabbrividivo specialmente guardandomi intorno, in quel reparto di pneumatologia. Chi in giro a fregarsene del virus, dicevo e chi a lottare in questi letti”. Anche adesso Alessandro fa fatica a parlare. Si deve riprendere, lui che non ha mai avuto niente “sono sempre stato sano. Non ho mai fumato, né bevuto. Quando mi è venuta la febbre pensavo fosse influenza, ma la notte di mercoledì 28 ottobre non la posso dimenticare. Avevo una temperatura di 39.6 gradi, ho chiesto a mia moglie di chiamare l’ambulanza, perché non ce la facevo più”. Nella settimana che è rimasto in ospedale, Alessandro ha toccato con mano anche il lavoro dei medici e degli infermieri. “A volte mi sembra che manchi un po’ di organizzazione - dice - tutti si fanno in quattro, ma in certi momenti ci sono delle lacune. Forse servirebbe un po’ più di professionalità, ma è anche vero che è una situazione completamente nuova e forse più forte rispetto a quella di marzo scorso”. “Per esempio il nuovo reparto Covid dove sono rimasto gli ultimi giorni, è stato allestito in quelli che erano gli studi medici”, dice Alessandro. “Siamo tanti ricoverati, da tutta la provincia, è una situazione difficile per i pazienti e per gli operatori sanitari”. Alessandro riprende fiato e racconta: “Il Covid è un’esperienza devastante. Non è paragonabile a nessun’altra malattia. A nessuna influenza. Ti toglie il fiato e la ripresa è lunga e a me sembra anche di più, perché io sono uno che lavora in proprio, a partita iva e se non lavoro io, i soldi non arrivano. Anche mia moglie è una partita iva. Siamo a casa, senza un aiuto economico, un paracadute”. Questa settimana Alessandro sarà sottoposto a secondo tampone. “Ancora sono positivo e lo è anche mia figlia di 12 anni e mia mamma che vive da sola. Mio babbo è ancora in terapia intensiva. Intubato. Spesso non si riesce a parlare con i medici per sapere come sta. Un’esperienza che non auguro a nessuno”. Ad Alessandro sono arrivati anche gli auguridel sindaco Ghinelli “questo virus lo devi prendere a morsi”, gli ha scritto. “Ringrazio il sindaco e tutti. In particolare il dottor Scala e chi si è preso cura di me. Proteggetevi. Il Covid non scherza. Indossate le mascherine - si raccomanda - ed evitate di uscire. Fatelo per voi stessi e per chi vi sta vicino”.

