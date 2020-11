Giorgio Panariello a Cortona: "Bellissima, qui prima che tutto diventi rosso: ho lasciato da pagare a Jovanotti"

09 novembre 2020 a

Giorgio Panariello a Cortona nello scorso fine settimana. Il comico, imitatore, attore e showman, nonché giudice nel programma Tale e Quale, su Rai Uno, per trascorrere il week end ha scelto la città etrusca.

Uno scrigno di bellezze, di arte e di cultura, che in questo periodo sta soffrendo anche più di altri centri, per il drastico stop ai flussi turistici e all'attività ricettiva. Da Panariello, sui social, apprezzamento per Cortona e una battuta riferita a Lorenzo Jovanotti che vive qui. Con tono tra l'amaro, per il periodo della pandamia, e l'ironico, quindi con speranza, Panariello scrive: "Prima che tutto diventi zona rossa, nel fine settimana mi sono goduto i colori della bellissima Cortona. Visto che ero a casa sua, ho lasciato qualche cena da pagare a @lorenzojova". Con faccina birbona sorridente e cuore.

Una battuta, ovviamente, anche perché i ristoranti, si sa, per l'emergenza Coronavirus, dalle 18 in poi sono chiusi ad eccezione del servizio di asporto. Nel soggiorno cortonese, Panariello è stato anche immortalato con il ristoratore Romano Magi, titolare della Bucaccia, dove il popolare personaggio ha pranzato.

