Arezzo, casi di Coronavirus in aumento: 211. E altri due morti, una donna e un uomo. Terza provincia nella Toscana arancione

09 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, balzo avanti nei contagi in provincia di Arezzo. Dopo i 172 di domenica 8 novembre, l'Asl comunica che i nuovi casi rilevati tra le 14 di domenica e le 14 di lunedì 9 novembre sono 211. Ci sono due deceduti: un uomo di 90 anni e una donna di 85. Erano ricoverati al San Donato con un quadro clinico complesso.

Per problemi informatici, l'Azienda sanitaria non è stata ancora in grado di comunicare il numero dei ricoverati, che ieri erano arrivati a 137, tra Malattie infettive (110), Terapia Intensiva al San Donato (21), Terapia Intensiva a Nottola (6).

Vi sono inoltre 35 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Nella Toscana diventata zona arancione, con ulteriori restrizioni a partire da mercoledì, la provincia di Arezzo con 6.390 contagiati è terza come numero totale di positivi dall'inizio della pandemia (65.190), dietro Firenze (19.304) e Pisa (8.682). Terza anche come nuovi positivi di oggi, 2.244. I deceduti ad Arezzo dall'inizio sono 86 su 1.594

Ecco la distribuzione geografica dei nuovi casi.

Comune di sorveglianza Anghiari:

1. Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare

2. -Uomo di 39 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Arezzo:

3. Bambino di 6 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

4. Bambino di 8 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

5. -Bambina di 9 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

6. -Ragazza di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

7. -Uomo di 19 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

8. -Uomo di 19 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

9. -Donna di 21 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

10. -Uomo di 22 anni Isolamento Domiciliare

11. -Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

12. -Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare

13. -Uomo di 24 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico

14. -Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare

15. -Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare

16. -Donna di 26 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

17. -Donna di 28 anni Isolamento Domiciliare

18. -Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare

19. -Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare

20. -Uomo di 33 anni Isolamento Domiciliare

21. -Uomo di 36 anni Isolamento Domiciliare

22. -Uomo di 36 anni Isolamento Domiciliare

23. -Donna di 44 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

24. -Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

25. -Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare

26. -Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare

27. -Uomo di 46 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

28. -Donna di 47 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

29. -Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

30. -Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare

31. -Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare

32. -Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare

33. -Uomo di 49 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

34. -Uomo di 49 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

35. -Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

36. -Uomo di 50 anni Isolamento Domiciliare

37. -Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

38. -Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare

39. -Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare

40. -Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

41. -Uomo di 56 anni Isolamento Domiciliare

42. -Uomo di 56 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

43. -Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

44. -Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

45. -Donna di 59 anni Isolamento Domiciliare

46. -Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare

47. -Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

48. -Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare

49. -Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare

50. -Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

51. -Donna di 63 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

52. -Uomo di 67 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

53. -Donna di 68 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

54. -Uomo di 75 anni Isolamento Domiciliare

55. -Uomo di 77 anni Isolamento Domiciliare

56. -Uomo di 77 anni Isolamento Domiciliare

57. -Uomo di 83 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

58. -Bambino di 5 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

59. -Bambino di 5 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

60. -Donna di 22 anni Isolamento Domiciliare

61. -Uomo di 27 anni Isolamento Domiciliare

62. -Donna di 28 anni Isolamento Domiciliare

63. -Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

64. -Donna di 32 anni Isolamento Domiciliare

65. -Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

66. -Uomo di 57 anni Isolamento Domiciliare

67. -Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

68. -Uomo di 65 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

69. -Donna di 66 anni Isolamento Domiciliare

70. -Donna di 67 anni Isolamento Domiciliare

71. -Donna di 69 anni Isolamento Domiciliare

72. -Uomo di 72 anni Isolamento Domiciliare

73. -Donna di 74 anni Isolamento Domiciliare

74. -Uomo di 81 anni Ricovero Ospedaliero

75. -Donna di 84 anni Ricovero Ospedaliero

76. -Donna di 88 anni Ricovero Ospedaliero

77. -Uomo di 75 anni Ricovero Ospedaliero

Comune di sorveglianza Bucine

78. – Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

79. Uomo di 55 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

80. -Uomo di 20 anni Isolamento Domiciliare

81. -Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

82. -Donna di 61 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

83. -Donna di 72 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Capolona:

84. –Ragazzo di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

85. Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare

86. -Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

87. -Donna di 67 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

88. Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino:

89. Ragazza di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

90. -Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

91. -Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

92. -Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

93. -Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

94. -Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

95. -Bambino di 3 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

96. -Bambina di 5 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

97. -Bambino di 7 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

98. -Bambino di 10 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

99. -Bambino di 10 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

100. -Ragazza di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

101. -Uomo di 18 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

102. -Donna di 33 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

103. -Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare

104. -Uomo di 47 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

105. -Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Cavriglia:

106. Ragazzo di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

107. -Uomo di 33 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

108. -Donna di 36 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

109. -Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico

110. -Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare

111. -Donna di 81 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

112. -Donna di 93 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana:

113. Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

114. -Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare

115. -Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

116. -Donna di 59 anni Isolamento Domiciliare

117. -Uomo di 86 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Cortona

118. -Ragazzo di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

119. Donna di 39 anni Isolamento Domiciliare

120. -Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

121. -Donna di 54 anni Isolamento Domiciliare

122. -Bambino di 10 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

123. -Donna di 29 anni Isolamento Domiciliare

124. -Donna di 35 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

125. -Donna di 74 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana:

126. Donna di 70 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

127. -Uomo di 72 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

128. -Ragazzo di 13 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

129. -Ragazza di 15 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

130. -Donna di 43 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

131. -Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

132. -Uomo di 62 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

133. -Donna di 68 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno:

134. - Ragazza di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

135. Ragazzo di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

136. -Ragazzo di 17 anni Isolamento Domiciliare

137. -Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare

138. -Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

139. -Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

140. -Uomo di 66 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

141. -Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare

142. -Donna di 43 anni Isolamento Domiciliare

143. -Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

144. -Donna di 54 anni Isolamento Domiciliare

145. -Uomo di 55 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

146. -Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

147. -Uomo di 75 anni Isolamento Domiciliare

148. -Uomo di 88 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Lucignano:

149. Donna di 34 anni Isolamento Domiciliare

150. Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

151. -Uomo di 66 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana:

152. - Ragazzo di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

153. Ragazza di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

154. -Donna di 61 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

155. -Uomo di 38 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Monte San Savino:

156. - Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

157. Uomo di 28 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

158. -Uomo di 57 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

159. -Donna di 28 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Montevarchi:

160. Bambino di 6 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

161. -Donna di 43 anni Isolamento Domiciliare

162. -Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

163. -Bambina di 7 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

164. -Ragazzo di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

165. -Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare

166. -Ragazzo di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

167. -Uomo di 28 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

168. -Donna di 47 anni Isolamento Domiciliare

169. -Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

170. -Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

171. -Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

172. -Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare

173. -Donna di 83 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Pieve Santo Stefano:

174. - Donna di 26 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

175. Uomo di 27 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

176. -Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Poppi:

177. - Uomo di 40 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

178. Uomo di 46 anni Isolamento Domiciliare

179. -Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Pratovecchio Stia:

180. - Uomo di 87 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

181. Donna di 89 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

182. -Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare

183. -Donna di 69 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

184. - Ragazzo di 13 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

185. Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare

186. -Ragazzo di 11 anni Isolamento Domiciliare

187. -Ragazza di 15 anni Isolamento Domiciliare

188. -Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare

189. -Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare

190. -Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare

191. -Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare

192. -Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

193. -Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Sansepolcro:

194. Donna di 34 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

195. -Uomo di 38 anni Isolamento Domiciliare

196. -Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare

197. -Uomo di 62 anni Isolamento Domiciliare

198. -Uomo di 65 anni Isolamento Domiciliare

199. -Uomo di 69 anni Isolamento Domiciliare

200. -Uomo di 90 anni Isolamento Domiciliare

201. -Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare

202. -Uomo di 39 anni Isolamento Domiciliare

203. -Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Stia:

204. - Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare

205. Uomo di 80 anni Ricovero Ospedaliero

Comune di sorveglianza Subbiano:

206. - Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini:

207. - Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

208. Donna di 29 anni Isolamento Domiciliare

209. -Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

210. -Donna di 65 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

211. -Donna di 73 anni Isolamento Domiciliare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.