Arezzo, staffette ai confini dei comuni per spacciare droga e aggirare il lockdown: sei denunce ad Anghiari

Un sistema di staffette e l'accorgimento di scambiarsi la droga al confine del comune di residenza per non infrangere il divieto di spostamento dettato dal lockdown. La Stazione Carabinieri di Anghiari ha denunciato sei persone, tra cui un minore, per spaccio di sostanze stupefacenti di tipo marijuana, hashish e cocaina, per fatti avvenuti lo scorso maggio quando vigevano le restrizioni della quarantena.

I sei, cinque uomini ed una donna coinvolti a vario titolo, sono stati individuati da parte dei militari a seguito di una complessa attività informativa e investigativa, sorta grazie a un casuale controllo su strada allorquando venne fermato un giovane in possesso di un importante quantitativo di marijuana al seguito.

L’attività investigativa - riporta una nota diffusa dall'Arma - ha fatto luce su un giro di spaccio significativo, avvenuto anche durante il periodo di lockdown di maggio, quando non era consentito lo spostamento tra comuni diversi da quello di residenza. Gli indagati raggiungevano i confini del proprio comune e cedevano la sostanza a un “collega” spacciatore, mettendo in atto una staffetta che consentiva di approvvigionare anche la Valtiberina.

Tra loro spiccano nomi già conosciuti alle forze dell’ordine e con precedenti per analoghi reati, ma soprattutto un diciassettenne che, nonostante la giovane età, contribuiva appieno nella catena di distribuzione occupandosi dello smercio tra i propri coetanei.



