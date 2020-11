Arezzo, Covid: via allo screening di massa e si inizia dalle scuole con 8.500 studenti dai 3 ai 14 anni. Lettera alle famiglie

Sara Polvani 10 novembre 2020 a

“Bisogna ricorrere a misure straordinarie, per questo ho chiesto la realizzazione di una struttura ad hoc. E’ una scelta politica. Dobbiamo rispondere alla crisi in modo eccezionale”. Così il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ieri pomeriggio in diretta facebook è tornato sulla proposta presentata nei giorni scorsi alla Asl, proposta che ha acceso il dibattito in città.

“Da domani ci troviamo in zona arancione”, ha proseguito Ghinelli nel corso del suo intervento on line, “sono bloccati i passaggi regionali. Sappiamo che andiamo in un regime di ulteriore ristrettezza. La Toscana sta dando una risposta non sufficiente. Si va a finire sulla fascia successiva di limitazioni. I provvedimenti avranno effetto da mercoledì 11 novembre. Al mattino farò una diretta per dare aggiornamenti”.

Intanto oggi, martedì 10 novembre, è fissato un incontro con il prefetto Anna Palombi ed il direttore generale della Asl Antonio D’Urso.

Il Comune si prefigge di fare uno screening di massa per evitare che il contagio continui a diffondersi. Ed inizierà dalle scuole lo screening diffuso della popolazione aretina annunciato dal sindaco Ghinelli quale efficace azione preventiva contro la diffusione del Coronavirus. La richiesta di collaborazione per l’effettuazione dei test alla popolazione scolastica inviata dal vicesindaco Lucia Tanti alla Croce Rossa Italiana ha avuto risposta positiva. L’operazione è rivolta ai circa 8.500 studenti, dai tre ai quattordici anni, di tutte le scuole aretine, comunali e statali. In collaborazione e in accordo con l’Ufficio scolastico provinciale, entro pochi giorni alle famiglie degli alunni interessati arriverà una lettera attraverso la quale verrà fatta richiesta di manifestare la propria volontà di aderire allo screening e dare così il proprio consenso.

“Un grazie sincero alla Croce Rossa Italiana per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione”, ha detto il vice sindaco Lucia Tanti, “un contributo prezioso, per un segmento di intervento che la vede protagonista in tutto il nostro Paese. E grazie anche all’Ufficio scolastico provinciale per la risposta positiva e per la collaborazione che conferma la continuità del rapporto proficuo con questa amministrazione. Desidero inoltre ringraziare i medici per il sostegno e la disponibilità dimostrati, tra di loro di certo l’Ordine degli odontoiatri di Arezzo che, a nome del loro presidente dottor Raspini, si sono resi disponibili a sostenere l’amministrazione nell’obiettivo di uno screening diffuso di tutti i cittadini aretini, screening che, cosi come confermato dal sindaco Ghinelli, vuol partire dal mondo della scuola con l’intenzione di estendersi a tutta la cittadinanza. Grazie infine al dottor Evaristo Giglio, direttore di Zona, per la disponibilità a collaborare all’operazione affidata a Croce Rossa Italiana”.



