Arezzo, Coronavirus: calano i nuovi positivi (159) ma altri tre morti, 139 i ricoverati di cui 30 in Terapia Intensiva tra San Donato e Nottola

Coronavirus in provincia di Arezzo, ci sono altre 159 persone positive. In tutta la Asl sono 391, di cui 114 a Siena e 107 a Grosseto, 11 extra Asl. Tre persone sono morte: un uomo di 80 anni, e due donne di 85 e 95. Il numero totale dei deceduti per Covid nell'Aretino sale a 90.

I tamponi eseguiti nell’Aretino sono stati 1513. Il dato diffuso dall’azienda sanitaria Tscana sud est, si riferisce alle 24 ore tra le 14 di lunedì 9 novembre e le 14 di oggi, martedì 10 novembre. Le persone positive in carico sono 4237 (di cui 3895 a domicilio) e le guarigioni sono state 57. In quarantena sono 4789 persone.

Negli ultimi sette giorni il dato dei nuovi positivi è il più basso. Ieri erano stati 211 e domenica 172, nei giorni precedenti sempre sopra duecento, eccettuato giovedì quando furono 173.

All’ospedale San Donato i ricoverati sono 139, di cui 24 in Terapia Intensiva. Altri 6 sono a Nottola. A Grosseto i ricoverati sono 65 di cui 14 in Terapia Intensiva.

Rispetto ai comuni, ecco quanti casi sono stati registrati:

Arezzo 66

Bibbiena 4

Bucine 2

Capolona 6

Caprese Michelangelo 4

Castel San Niccolò 2

Castelfranco Piandiscò 6

Castiglion Fibocchi 2

Castiglion Fiorentino 5

Cavriglia 2

Civitella in Val di Chiana 5

Cortoa 10

Foiano della Chiana 2

Laterina Pergine Valdarno 5

Monte San Savino 1

Montevarchi 15

Ortiginano Raggiolo 1

Poppi 1

San Giovanni Valdarno 6

Sansepolcro 4

Subbiano 1

Talla 1

Terranuova Bracciolini 8

