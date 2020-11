Arezzo, quattro stranieri in giro dopo il coprifuoco spaccano vetrina del bar: denunciati

10 novembre 2020 a

In quattro infrangono il coprifuoco e danneggiano un bar. Sono cittadini del nord Africa e sono stati denunciati per aver preso a sassate la vetrina di un bar del centro di Arezzo , il bar Gallini. E' successo nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 novembre. Sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri ad intervenire nel corso di un servizio di controllo del territorio. I fatti sono avvenuti subito dopo le 22 quando, nel piazzale della Stazione, in Piazza della Repubblica un residente ha sentito dei forti rumori provenire da un locale vicino.

I carabinieri hanno riscontrato che un bar della zona aveva la vetrata infranta con dei sassi. Le spedite indagini sul posto consentivano ai carabinieri di individuare e fermare 4 uomini che, alla vista della pattuglia, si stavano dando alla fuga in Via Guido Monaco e che, dagli immediati riscontri, sono stati identificati quali i responsabili del danneggiamento.

I quattro stranieri, magrebini, dai 30 ai 35 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, sono stati quindi denunciati per il reato di danneggiamento aggravato. Sono stati inoltre sanzionati per non aver rispettato l’obbligo di permanere presso il proprio domicilio dalle ore 22.00 alle ore 5.00 ai sensi della normativa di contrasto al Covid-19. Per il bar Gallini, ultimo giorno di attività con danni e ulteriore amarezza, prima della chiusura per le restrizioni della zona arancione, che arriva dopo lo stop fino alle 18 del precedente provvedimento.

