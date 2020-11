Arezzo, il Comune pianta alberi che attirano farfalle e altre varietà di piante, in tutto 500. Ecco dove e di che tipo

Alessandro Bindi 11 novembre 2020 a

Il Comune di Arezzo si dà al giardinaggio. Delibera di giunta per piantare 500 alberi e 1100 arbusti per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in città e nelle frazioni. Il progetto di riqualificazione urbana e di manutenzione porterà benefici anche in termini di decoro.

Via dei Carabinieri potrebbe addirittura trasformarsi in una coloratissima strada delle farfalle. Gli attuali spartitraffico ospiteranno alcune specie arbustive destinate a diventare la casa di migliaia di farfalle. Le coloratissime buddleia, grazie al loro nettare, saranno una calamita per i variopinti insetti che in primavera circoleranno nella zona a vantaggio del decoro.

È lunga la lista di piantumazioni che saranno programmate nei prossimi mesi nella speranza di veder finanziato il progetto dalla Regione Toscana. Tra le prime riunioni della giunta Ghinelli bis c’è stato infatti il via libera per partecipare al bando regionale con il quale poter ottenere il finanziamento per il 90%.

“Il progetto” spiega l’assessore alla manutenzione e opere pubbliche Alessandro Casi “prevede la piantumazione di 500 piante e 1100 arbusti che saranno installati nei parchi cittadini e in alcune frazioni”. Le nuove piante troveranno posizione al parco del Foro Boario, al parco di via Pisacane, al parco Ungaretti, al parco di via degli Ubertini, al parco intitolato a Fabrizio De Andrè, al Pionta, nelle aree verdi lungo viale Don Minzoni, nella zona dell’Orciolaia, in via Benedetto Croce, in piazza San Giusto, in viale Cittadini, nell’area verde della Parata, in viale Mecenate, nella zona di Pratacci in via Morse e in via fratelli Lebole ma anche a Rigutino e a Giovi.

Un segnale di particolare attenzione verso il verde pubblico e verso l’ambiente che servirà anche ad alzare l’asta del decoro.

Il progetto è per un importo di 160mila euro e l’obiettivo del neo assessore Alessandro Casi è quello di poterlo concretizzare già dai prossimi mesi.

“A primavera potrebbero iniziare le prime piantumazioni. Serviranno poi dodici mesi per mettere a dimora tutti gli alberi”. Le piante sono state indicate secondo un attento studio ed esame tenendo in considerazione anche la morfologia del territorio e quindi anche la varietà degli arbusti sarà variegata.

“Saranno piantati” puntualizza Casi “aceri, ciliegi, meli, l’albero del miele, cipressi, carpini, melograno, lavanda, rosmarino e fiori. E il richiamo per le farfalle”. Sarà sicuramente un bel colpo d’occhio per gli automobilisti che entreranno in città provenienti dal raccordo autostradale.

Un progetto ambizioso della nuova Giunta ma che trova il concepimento durante il precedente mandato amministrativo grazie all’impegno dell’ex assessore Gianfrancesco Gamurrini che ha lasciato nei cassetti degli uffici di via Tagliamento numerosi progetti che aspettano solo di essere concretizzati e che stanno trovando in Alessandro Casi un attento amministratore, capace di dare continuità a quanto di buono fatto nel precedente mandato amministrativo.

