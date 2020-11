Papa Francesco chiama al cellulare monsignor don Marco Salvi: "Come sta il Cardinale Bassetti?"

Francesca Muzzi 11 novembre 2020 a

"Buonasera sono Papa Francesco". Alle 18.50 il cellulare di don Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia e braccio destro del cardinale Bassetti positivo al Covid e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Perugia, squilla e appare un numero privato. All'altro capo del telefono Papa Francesco che chiede e si informa personalmente sulle condizioni del cardinale. "Ha chiesto prima a me come stavo e poi mi ha chiesto informazioni sul cardinale Bassetti e mi ha chiesto di portargli un messaggio a lui e ai sanitari dell'ospedale perugino. Per tre volte mi ha detto di ripetergli Forza, forza, forza". Il cardinale Bassetti, presidente Cei, è ricoverato da alcuni giorni dopo avere scoperto a fine ottobre, di essere positivo al Covid. Positivo è anche risultato il vescovo Marco Salvi. Quest'ultimo però è asintomatico e spera "di venire fuori al più presto da questa situazione".

