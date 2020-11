Situazione Covid ad Arezzo: 199 casi in più, tre morti tra cui un uomo di 54 anni. Sale il numero di ricoverati al San Donato

11 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, torna ad alzarsi il numero dei nuovi contagiati in provincia di Arezzo. Sono 199 i positivi rilevati tra le 14 di martedì 10 novembre e le 14 di oggi, mercoledì 11 novembre.

Tre le persone decedute al San Donato di Arezzo: una donna di 88 anni, un uomo di 54 e un altro uomo di 80 deceduto il 10 novembre.

In tutta la Asl 429 nuovi positivi, 146 in provincia di Grosseto e 80 in provincia di Siena. Extra Usl 4.

Ieri ad Arezzo la curva era scesa a 159 casi, oggi è tornata a rasentare le duecento unità a fronte di 1.513 tamponi effettuati.

In carico ci sono 4.237 positivi di cui 3.967 a domicilio. I contatti stretti in quarantena 4.838. I guariti 37.

All’ospedale San Donato i ricoverati Covid sono 144, di cui 24 in Terapia intensiva. Stabile la Terapia Intensiva, cinque posti letto in più negli altri reparti. Altri 6 pazienti sono curati nella terapia intensiva di Nottola.

Nella distribuzione sul territorio dei nuovi casi, questa la situazione:

Arezzo 76

Bibbiena 4

Bucine 5

Capolona 3

Castel Focognano 3

Castel San Niccolò 1

Castelfranco Piandiscò 3

Castiglion Fibocchi 1

Castiglion Fiorentino 14

Caviglia 5

Civitella in Val di Chiana 3

Cortona 15

Laterina Pergine Valdarno 7

Lucignano 2

Marciano 3

Monte San Savino 5

Montevarchi 17

Poppi 9

Pratovecchio Stia 5

San Giovanni Valdarno 13

Sansepolcro 2

Subbiano 1

Terranuova Bracciolini 2

