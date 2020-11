Covid, curva stabile per il secondo giorno di fila. 195 casi nell'Aretino, 78 ad Arezzo e due decessi

12 novembre 2020 a

E' pressochè stabile per il secondo giorno di fila la curva dei contagi ad Arezzo. Sono 195, mercoledì 11 novembre erano 199. Ad Arezzo sono 78 i casi. Mercoledì 11 erano 76. Ci sono altri due decessi. Si tratta di una signora di 93 anni e di un uomo di 90 anni. Sono 120 i ricoverati al San Donato. Un'unità in più rispetto a 24 ore prima in terapia intensiva che è di 25 pazienti e sei all'ospedale di Nottola. Numero di tamponi effettuati: 1587. Numero delle persone positive in carico 4424 di cui a domicilio 4063. Numero di persone contatti stretti in quarantena 4983.

