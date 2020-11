Arezzo, simula viaggio di lavoro durante il coprifuoco: trasportava escavatori e benne rubati nei cantieri

13 novembre 2020 a

a

a

Viaggia nella notte con escavatori e mezzi d'opera rubati. Notato dai carabinieri, il conducente di un autocarro accelera e poi abbandona la refurtiva. E' successo durante le ore del coprifuoco a Terranuova Bracciolini dove i militari dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di San Giovanni Valdarno, impegnati nella perlustrazione del territorio e per il rispetto delle restrizioni, hanno intercettato il mezzo.

A destare i sospetti era un autocarro, che trasportava due escavatori e svariate benne, nella zona industriale ricompresa tra Terranuova Bracciolini e San Giovanni Valdarno. Evidentemente, l’intenzione dei malviventi, che procedevano a bassa velocità, era quella di simulare un normale trasporto, legittimato da esigenze lavorative, ma ciò non è stato sufficiente a trarre in inganno i Carabinieri.

L’orario anomalo, la vicinanza a svariati cantieri edili aperti nelle vicinanze, l’intuito, hanno subito indotto i militari a sospettare che si trattasse di un traffico illecito. I sospetti dei Carabinieri sono stati poi subito confermati, allorquando, facendo segnale all’autocarro di arrestare la marcia, questo ha scartato e, con una brusca manovra, ha provato ad allontanarsi.

Il tentativo di fuga è durato però poche centinaia di metri: l’autista, chiaramente impossibilitato a misurarsi con la Gazzella in un eventuale inseguimento, ha impegnato una strada laterale ed ha abbandonato il mezzo, dandosi a precipitosa fuga nelle campagne circostanti.

Gli accertamenti immediatamente esperiti dai Carabinieri, coadiuvati dai colleghi della Stazione di San Giovanni Valdarno, hanno consentito di stabilire la provenienza furtiva sia dell’autocarro (rubato circa una settimana fa in provincia di Lucca), sia dei mezzi d’opera caricati sullo stesso, di proprietà di una ditta di Bucine e trafugati poche ore prima da un cantiere sito nelle vicinanze, a Terranuova Bracciolini. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 150.000 euro, è stata immediatamente restituita agli aventi diritto, mentre sono tuttora in corso le indagini per individuare gli autori del furto.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.