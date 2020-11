Arezzo, confermato il mercato di via Giotto

Francesca Muzzi 13 novembre 2020 a

a

a

Il mercato di via Giotto ci sarà. Sabato, come sempre. Non ci sono sospensioni, oppure ordinanze a vietare uno degli appuntamenti settimanali più importanti per gli ambulanti e gli aretini. La zona arancione infatti permette ai commercianti di spostarsi da un Comune all’altro per motivi di lavoro e dunque domani il mercato ci sarà come sempre. La differenza con le scorse settimane è l’utilizzo dei bagni. Rodolfo Raffaelli presidente provinciale e regionale Fiva Confcommercio spiega: “Considerato che i bar sono chiusi, c’è bisogno di utilizzare bagni chimici sia per quanto riguarda gli ambulanti che per quanto riguarda i clienti”. Saranno sistemati lungo il percorso di via Giotto per potere essere utilizzati. Non ci sono altre variazioni per quanto riguarda la disposizione dei banchi e quanto altro. Il mercato sarà come sempre. Salvo che per quelle che sono le regole da rispettare. Sabato scorso sono stati sei gli ambulanti multati a causa degli assembramenti davanti ai banchi. Questa settimana, il comandande dei vigili urbani, Aldo Poponcini, spera che le cose vadano meglio: “Mi auguro di non dovere fare troppi verbali come invece è accaduto la scorsa settimana. Questo significa che le persone devono continuare a mantenere le distanze e ad indossare le mascherine”.

Regole che, almeno in questi primi giorni di maggiori ristrettezze, sono state rispettate. La città è alquanto deserta, come conferma anche lo stesso Poponcini che comunque sta già organizzando la squadra per i controlli del fine settimana. “Questi sono stati giorni alquanto tranquilli - dice - Mi auguro che la stessa tranquillità ci sia anche nel fine settimana a cominciare da stasera”. Polizia locale, ma anche carabinieri e polizia di Stato, rafforzeranno le squadre per garantire il rispetto del coprifuoco che ricordiamo è in atto e durerà fino al prossimo 3 di dicembre. Non si può uscire dalle 22 fino alle 5 del mattino ed essendo la Toscana zona arancione gli spostamenti da Comune a Comune sono vietati, se non per motivi di salute o di lavoro.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.