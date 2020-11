Arezzo, coltellate in strada contro due rider che portano cibo a domicilio in bicicletta: denunciato rumeno

13 novembre 2020 a

Lite in strada, si scaglia con il coltello contro due rider. E' successo ad Arezzo dove nella serata di giovedì 12 novembre i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri hanno denunciato un cittadino rumeno.

I fatti sono avvenuti in Piazza Guido Monaco, quando è scoppiata una lite tra alcune persone. I militari accorsi nell’immediatezza hanno riscontrato che un ragazzo originario del Pakistan, classe 1989, rider per consegna di cibo a domicilio, aveva una ferita da taglio al braccio sinistro.

Le indagini dei Carabinieri del Radiomobile hanno consentito di ricostruire la vicenda e identificare l’autore dell’aggressione, un cittadino rumeno classe 1981, già con precedenti alle spalle, il quale avrebbe serrato un fendente con un coltello ad un rider perché lo infastidiva con la propria bicicletta. Un altro rider accorso per difendere il primo, è stato anch’egli colpito con il coltello, ma in questo caso l’aggressore non è riuscito a ferire la vittima.

Il cittadino pakistano ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo dove è stato giudicato guaribile con 3 giorni di prognosi, mentre il rumeno autore del gesto è stato denunciato per lesioni aggravate.

