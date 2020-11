Covid, 127 nuovi casi nell'Aretino. Ad Arezzo cala la curva e sono 48

13 novembre 2020 a

Sono 127 i nuovi casi nell'Aretino di Coronavirus, 48 ad Arezzo. Uno dei dati più bassi dall'inizio della seconda ondata dell'epidemia. Oggi è la provincia di Siena a superare quella aretina con 130 casi. Sono 121 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Arezzo, 25 in terapia intensiva al San Donato e sei all'ospedale di Nottola. Il numero dei tamponi effettuati è 2345. Le persone positive in carico sono 4496 di cui a domicilio 4125. In quarantena ci sono 4891 persone. Si registrano anche 54 guariti.

