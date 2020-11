Arezzo, Pupo posta video dal Country Hotel e svela: "I miei progetti per rilanciarlo"

Francesca Muzzi 13 novembre 2020 a

Un video di 35 secondi postato poi su Instagram e Facebook. Protagonista Pupo e alle sue spalle il Country Hotel a Ponticino tornato di proprietà del cantante dopo che lo stesso lo aveva perso al gioco. “La storia di questo posto - racconta Pupo con una felpa e un cappuccio in testa - è una storia unica ricca di colpi di scena e di misteri. Il rudere lo comprai nel 1983 e l’ho aperto nel 1986, l’ho perso nel 1997. Ho ritrovato tutto sei anni fa e adesso...cosa accadrà?”. Chiudendo il video con un sorriso che lascia presagire sorprese. “Era il 16 marzo del 2014 quando riuscì a ricomprare il Country Hotel - racconta Pupo - Me lo ricordo bene il giorno, perché è il compleanno di mia figlia Ilaria”. Adesso la struttura giace così, a ricordare il passato del cantante e ciò che ha significato. Ma il Country Hotel non resterà senza vita ancora per molto. Pupo ce lo rivela poco prima di andare in onda al Grande Fratello Vip. “Ho voluto fare quel video - spiega - perché voglio sempre tenere viva la memoria di questo posto. Ho in mente tre progetti e mi piacerebbe realizzarne uno di questi non appena questo periodo di emergenza sarà finito”. Eccoli: “Uno è trasformare il Country Hotel in una residenza per anziani. L’altro farlo diventare un resort di lusso, o una specie di residence di alto livello con piscina e quanto altro. Il terzo vedere nascere una scuola di musica, tipo quella di Mogol, avvalendomi di musicisti e cantanti toscani e aretini. Sto valutando il tutto e non appena finirà questo periodo prenderò una decisione”. Il Country Hotel sarebbe potuto diventare anche la sede del Comune di Laterina Pergine. Svela Enzo Ghinazzi: “Avevo proposto al Comune che gli avrei donato la struttura se avessero fatto la sede e quindi gli uffici e tutto il resto a Ponticino. Poi per una questione politica, che io non ho mai compreso, non se ne fece di niente”. Purtroppo l’albergo deve essere ristrutturato, altrimenti Pupo sarebbe stato disposto anche a farlo diventare albergo sanitario. “Ma c’è da metterci le mani. Sennò volentieri avrei dato una mano in questo periodo di Covid” che Pupo sta passando tra la Toscana e gli studi Mediaset dove è opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Antonella Elia. Ma Pupo rimasto fortemente attaccato alla sua terra, non manca mai di postare un video dalla sua casa o da un luogo che ha rappresentato tanto per lui come il Country Hotel che aspetta di tornare a nuova vita e Pupo, non a caso ha scelto di farlo nel 2021 “quando speriamo - dice - tutti noi usciremo da questo incubo”

