Coronavirus, Arezzo zona rossa, i nuovi limiti per tutti. La preoccupazione dei negozi: "Devastante"

Da arancione a rosso, il passaggio è brusco e un po’ spaventa. Da domani le nuove restrizioni. La Toscana e la Campania entrano nel “girone” più severo dell’emergenza sanitaria. Il Ministero della Salute ha fatto scattare il semaforo sulla base dei dati dell’epidemia tra 2 e 8 novembre. Non erano belli e per almeno due settimane a far data da domenica 15 novembre anche Arezzo deve adattarsi alla quasi quarantena. Sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo i casi di necessità, urgenza, motivi di salute, lavoro e istruzione. Sarà inoltre vietato ogni spostamento anche all’interno del territorio stesso (sempre fatte salve le esigenze di urgenza, salute, lavoro e istruzione). Saranno chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole, tabacchi. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, quella con asporto. Grande preoccupazione da parte delle associazioni di categoria in un venerdì carico di punti interrogativi.

“Sono terrorizzata da questa notizia che sto leggendo ovunque”, commenta la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini. “Comporta il fatto che chiuderanno tutti i negozi e sarà devastante dal punto di vista economico. In Germania si sono preparati. A noi ce lo dicono un giorno prima. Sì è devastante dal punto di vista psicologico ed economico. Siamo atterriti. Siamo combattuti tra la paura che nelle nostre famiglie ci sono tanti positivi ma nello stesso tempo siamo atterriti perché sta andando in fumo la nostra vita lavorativa. Ora servono veramente dei ristori adeguati che arrivino immediatamente. Ci sono tante angosce in questo momento dentro di noi”. “Da un giorno all’altro cambiamo colore”, commenta il direttore di Confesercenti Mario Checcaglini. “Le attività se chiudono tutte è un problema che mette in difficoltà le imprese e tutto il sistema. Per la ristorazione non cambia molto, ora chiude l’abbigliamento e tutto il resto. Non ci si può muovere e di conseguenza non si acquista. Le misure che si applicano dovrebbero consentire di far stare aperte le attività con gli opportuni controlli. Le misure di contenimento adottate dovevano essere sufficienti. C’è preoccupazione ulteriore. Ci sono parziali ristori ma sono insufficienti. Speriamo che duri poco ma si va al ridosso del Natale. Invece che migliorare si va peggiorando”. Saranno sospese infine le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. Sarà consentito uscire per fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina. Rimarranno aperti per l’attività scolastica in presenza i servizi per l’infanzia, la scuola elementare e la prima media. Tutte le altre classi dovranno ricorrere alla didattica a distanza.

