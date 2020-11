Arezzo, tribunale dissequestra la collina "divorata da cava abusiva". Ma il Consiglio di Stato blocca l'attività

14 novembre 2020 a

Doppio colpo di scena nel caso delle Piagge dove secondo la procura di Arezzo è stata “divorata una collina” e perpetrato uno scempio ambientale con la creazione di una “cava abusiva”. Sul fronte penale il tribunale del Riesame ha dissequestrato l’area alla quale erano stati apposti i sigilli dai Carabinieri Forestali con provvedimento firmato dal gip. Mentre sul versante amministrativo, il Consiglio di Stato ha sospeso il permesso a costruire dopo che il Tar aveva respinto la richiesta di bloccare l’opera. Da un lato gli inquirenti parlano di attività estrattiva illegale, dall’altro i proprietari dell’area difendono lo scavo fatto, sostengono, per realizzare l’invaso irriguo collegato ad un futuro noccioleto. Il sequestro scattato a ottobre è stato annullato dal collegio di giudici presieduto da Giovanni Fruganti e il provvedimento dispone la restituzione della superficie ai proprietari, che si erano attivati con l’avvocato Corrado Brilli. L’udienza è stata celebrata martedì e la riserva è stata sciolta giovedì. Ma ieri da Roma è scattato il semaforo rosso del Consiglio di Stato che ha ordinato il “fermi tutti” invitando il Tar di Firenze a pronunciarsi sul merito della vicenda. Attività legale o no? Secondo il pm Laura Taddei lo scavo altro non sarebbe che una cava di inerti per costruzioni, senza autorizzazioni. Circa 5 ettari dove settimane fa è scattato il blitz dei Forestali con tanto di riprese aeree. Quattro le persone denunciate: il proprietario del terreno, il titolare dell'impresa, il progettista-direttore dei lavori e il geologo consulente alla progettazione. Ipotizzati reati di tipo ambientale-urbanistico e attestazioni false. Le indagini sono partite dalla segnalazione del comitato cittadino preoccupato per l’attività nella collina. L'azienda che ha eseguito i lavori aveva chiesto e ricevuto le autorizzazioni dal Comune per costruire il laghetto d'irrigazione, per i Carabinieri le finalità erano altre. Il braccio di ferro continua.

