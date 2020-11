Arezzo, il vescovo Fontana: "Coraggio aretini, passerà. Rispettiamo le regole e usiamo bene questo tempo. Il Natale? Presto per parlarne"

Luca Serafini 15 novembre 2020 a

“Non perdiamoci di coraggio: come è cominciata, finirà”. Nella domenica in cui la Chiesa propone la pagina di Vangelo con la parabola dei talenti, l’arcivescovo Riccardo Fontana si rivolge così agli aretini che tra timore e stanchezza entrano nella nuova dimensione restrittiva della zona rossa.

Eccellenza, tra gli aretini c’è chi rischia di perdere la speranza e ha bisogno di parole di sostegno.

“Dico loro: coraggio. Il Signore non abbandona nessuno. Ma esorto anche ad essere tutti rispettosi delle norme sanitarie che ci vengono date. Dobbiamo farlo per rispetto di chi ci è vicino, per noi stessi, per uscire tutti dalla pandemia”.

Giorni, settimane, mesi dove tutto sembra sospeso tra la normalità, così lontana, e un domani incerto.

“Questo tempo è da usare con le sue particolarità singolarissime. Tempi di silenzio lungo, meditazione, per recuperare se stessi. Siamo una società che corre costantemente, bisogna fermarsi con noi stessi e riguadagnare una lieta dignità e la sicurezza per tutti i figli di Dio”.

C’è chi non ce la fa anche economicamente.

“In momenti come questi siamo chiamati ancor di più alla carità, dobbiamo essere attenti ai bisogni degli altri che sono nel bisogno”.

Il cardinale Bassetti, che ora sta meglio, è stato colpito gravemente dal Covid.

“Quotidianamente mi sono tenuto in contatto con la segreteria del cardinale, mio predecessore nella diocesi di Arezzo Cortona, Sansepolcro e mio grande amico. E’ stato ricoverato pure il mio successore a Spoleto-Norcia, l’arcivescovo Renato Boccardo. [TESTO]Siamo in mezzo alla gente, esposti al rischio contagio.”

Ha avuto paura del virus?

“Mi sono sottoposto due volte al tampone, come tanti. Sempre negativo. Anche i miei sacerdoti, per grazia di Dio e seguendo scrupolosamente le norme, riescono a convivere con questa situazione. A causa del Coronavirus è passato in Paradiso il nostro don Romano Bertocci, per anni parroco a Chiani. Aveva 92 anni”.

L’emergenza sanitaria intiepidisce il rapporto degli aretini con la Chiesa?

“Al contrario. La nostra gente si è avvicinata di più al Signore. Certo, non mancano i problemi anche oggettivi. Talvolta le difficoltà servono a fortificare. Da parte nostra nelle chiese siamo scrupolosi nel mantenere i numeri consentiti, le distanze, l’igienizzazione”.

In zona rossa a Messa si può andare: non ci sono impedimenti.

“Certo, basta compilare l’autocertificazione e dire: vado alla Santa Messa”.

C’è stato un momento di particolare sconforto?

“Ogni giorno penso e prego per tutti i miei fedeli che sono nelle tribolazioni, per gli ospedali pieni dove c’è chi soffre e chi lavora nella sanità, per chi si sente solo. E’ una dura prova per tutti. Da vivere con coraggio, coscienza e fede”.

Che Natale sarà?

“Me lo chieda più avanti. Intanto facciamo tutti la nostra parte. Con speranza”.

