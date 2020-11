Coronavirus, ad Arezzo il numero dei contagi tocca il picco di 348 nuovi casi. Calo di pazienti Covid in ospedale

15 novembre 2020 a

Sono 348 i nuovi casi di Coronavirus ad Arezzo e provincia. Di questi 144 sono stati registrati in città. Si allenta almeno di un po' la pressione sull'ospedale San Donato, dove il numero di pazienti è in flessione in Terapia intensiva dai 25 di ieri ai 23 di oggi (altri sei sono a Nottola) e gli altri degenti Covid passano da117 a 116. Il bollettino di domenica 15 novembre 2020 diffuso dalla Asl indica il numero massimo di nuovi positivi nel territorio provinciale e potrebbe trattarsi dell'atteso picco prima di una decremento nella prossima settimana. Anche Grosseto e Siena registrano molti casi in più: 190 e 123 per un totale della area vasta di 665 contagiati.

Sono stati effettuati 1896 tamponi nel territorio aretino e attualmente le persone positive in carico al servizio sanitario sono 4750 di cui 4362 a domicilio. In quarantena 4837 persone contatti di caso. Si registrano 34 guarigioni e, scrive l'Asl, nessun nuovo decesso. La Regione Toscana nel bollettino precedente aveva indicato per Arezzo due morti in più con cifra totale da inizio pandemia di cento unità. Ma fin dall'inizio dell'emergenza esiste un disallineamento dei dati tra Asl e Regione per motivi di arco temporale preso in esame e criteri.

Ieri ad Arezzo la curva dei contagi era tornata a salire, 193, dopo che il giorno precedente era scesa a 127 lasciando sperare in un ammorbidimento dell'epidemia. Invece non è così.

Quanto alla distribuzione dei nuovi casi sul territorio, oltre ai 144 di Arezzo si riferiscono a: Anghiari 6, Bibbiena 9, Bucine 5, Capolona 5, Caprese Michelangelo 1, Castel Focognano 1, Castel San Niccolò 2, Castelfranco Piandiscò 2, Castiglion Fiorentino 4, Cavriglia 9, Civitella 10, Cortona 13, Foiano 5, Laterina Pergine Valdarno 8, Loro Ciuffenna 3, Lucignano 2, Marciano 1, Monte San Savino 16, Montevarchi 12, Ortignano Raggiolo 1, Pieve Santo Stefano 3, Poppi 8, Pratovecchio Stia 8, San Giovanni 13, Sansepolcro 16, Subbiano 6, Terranuova 15.







