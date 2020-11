Arezzo, disciplinati nella zona rossa: la Polizia municipale dà indicazioni ai cittadini su regole e divieti

Alessandro Bindi 16 novembre 2020 a

Primo giorno di zona rossa ad Arezzo. Città praticamente in lockdown nella domenica in cui doveva brulicare per i primi eventi natalizi. Dopo un sabato pomeriggio con la città affollata (e tre negozi sanzionati alla Multisala perché non potevano stare aperti) strade quasi deserte ieri e timido passeggio con le mascherine indossate rigorosamente. Una domenica di ulteriori limitazioni imposte per frenare l'andamento dei contagi dal Coronavirus. La Polizia Municipale ha pattugliato le strade ed è alto l’impegno nel controllare il rispetto delle nuove disposizioni. Zero verbali. Ha prevalso il giudizio. Tanti gli interrogativi e i dubbi delle famiglie su ciò che si può e non si deve fare. Di sicuro gli spostamenti, anche all’interno del comune, sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità, o per motivi di salute. Stamani per alcuni sarà possibile andare a scuola e al lavoro. Per chi uscirà di casa è importante aver l’autocertificazione in tasca da esibire in caso di controlli; in caso contrario potrà essere compilato il modulo messo a disposizione dalle Forze dell’Ordine. Da specificare la destinazione e la motivazione. Non ci sarà spazio per i furbetti. “In un secondo momento” garantisce il comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini “saranno effettuate verifiche per accertare la veridicità di quanto dichiarato”. In ogni caso scatteranno sanzioni a chi palesemente contravviene alle regole. Multe da 400 euro ridotte a 280 in caso di pagamento entro 5 giorni lavorativi. Rimane il divieto assoluto di uscire di casa per chi è positivo e in quarantena”. Per chi non potrà spostarsi autonomamente c’è la possibilità di essere accompagnati. Ma attenzione: “un solo accompagnatore è giustificato”. Non c’è bisogno di entrambi i genitori ‘balia’, ad esempio, per accompagnare i figli che continueranno la didattica in presenza. Limitare gli spostamenti è infatti l’obiettivo delle restrizioni per abbassare la curva dei contagi. Nessuno spostamento neanche verso le abitazioni dei parenti se non per comprovati motivi. In auto in caso di trasporto di persone non congiunte è “obbligatoria la mascherina e la distanza. Il passeggero, non congiunto, dovrà sedersi sui sedili posteriori per rispettare il distanziamento sociale”. Né è prevista la possibilità per tre persone di differenti nuclei familiari di viaggiare nella stessa auto. I genitori separati potranno spostarsi per andare a prendere i figli. Ok, a passeggiate con amici a quattro zampe, ma il cane dovrà avere un solo conduttore. Per chi intende passeggiare (attività motoria), il comandante Poponcini ricorda “solo in prossimità dell’abitazione, indossando la mascherina e senza esagerare con l’interpretazione della distanza da casa”. Serve buonsenso per non inciampare in sanzioni e per contribuire in modo responsabile a contrastare il coronavirus. Sì anche a attività sportive all’aperto purché siano svolte singolarmente. Ok a corse e pedalate, ma niente assembramenti. “L’attività ciclistica non è ammessa in gruppi” dice Poponcini “trattandosi di un assembramento”. Anche la sezione aretina del Centro Sportivo Italiano chiarisce che cosa cambia per lo sport. “Devono rimanere chiusi i centri sportivi, consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all'aperto, solo in forma individuale. Sono permesse solo le competizioni di livello nazionale. Si può correre o fare jogging, senza mascherina né autocertificazione, purché da soli e rispettando le distanze se si incrociano altri runner. Si può andare in palestre e piscine? No, sono chiuse. La passeggiata, rimarca il Csi, è consentita , con la mascherina, soltanto da soli o con i conviventi e in prossimità della propria abitazione.



