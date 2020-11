Il prefetto di Arezzo e la zona rossa: "Per quindici giorni sacrificio e responsabilità così ne usciremo"

Sonia Fardelli 16 novembre 2020 a

Negozi chiusi e divieto di spostamento, se non per lavoro, salute o comprovate necessità. Gli aretini soffrono ma si adeguano alle nuove restrizioni. Il prefetto Anna Palombi esorta a tenere duro.

Primo giorno di zona rossa, come sono andate le cose?

"Per ora tutto bene e spero che continui così anche nei prossimi giorni. Seguendo la curva dei contagi in Toscana e nella nostra città, questa della zona rossa è una restrizione che ci aspettavamo. Il mio pensiero va adesso a tutte quelle attività commerciali che hanno dovuto abbassare le saracinesche con un ulteriore sacrificio. Mi auguro che sia l'ultimo che viene richiesto e che presto possiamo andare verso una situazione migliore. L'importante è in questi quindici giorni che tutti collaborino al massimo. Non dobbiamo uscire di casa se non per lavoro, per salute o per vere necessità. Sono aperti i negozi di generi alimentari, le edicole, i tabaccai ed anche le parrucchiere, ma non dobbiamo approfittare della situazione, cercando una scusa per andare in giro."

Cosa chiede agli aretini in questa difficile fase?

"Chiedo a tutti di rispettare al massimo le regole. Più lo facciamo, prima usciamo da questa situazione. Limitare all'essenziale gli spostamenti, indossare sempre la mascherina, lavarsi spesso le mani e tenere le distanze. Non è così difficile mettersi a due metri dall'altra persona. Ancora non tutti lo fanno ma è essenziale."

I controlli saranno più serrati?

"E' già da tempo che la Polizia Municipale ha intensificato i controlli ed ha anche elevato diverse sanzioni. Con l'ingresso di Arezzo nell'area rossa i controlli saranno ancora più serrati ovunque e con impegno di tutte le forze dell’ordine. Le regole, per servire veramente, vanno rispettate al massimo. Bisogna aver pazienza e fare ognuno la nostra parte, con grande senso di responsabilità."

La situazione nelle scuole come sta andando?

"So che nelle scuole stanno tutti lavorando molto bene, rispettando le regole anti contagio. Il problema era sempre all'uscita dalle scuole quando i ragazzi, soprattutto quelli più grandi, facevano comunque assembramento. Ora con la didattica a distanza per le superiori e per la seconda e terza media la situazione dovrebbe migliorare. E speriamo di veder presto calare la curva dei contagi in città."

Non si trovano strutture per l'albergo sanitario. Dovrà requisirne una?

"Mi auguro proprio di no. Intanto bisogna far bene capire a tutti che l'albergo sanitario non è un ospedale, ma un luogo dove stanno le persone positive che a casa loro non hanno la possibilità strutturale per vivere divise dai propri cari ed evitare di contagiarli. Io sono sicura che ci sono gestori disposti in questo momento di grande emergenza sanitaria a farsi avanti ed offrire le loro strutture. Anche perché l'albergo sanitario non servirà per sempre e perché sono comunque adeguatamente ricompensati. Non credo che per avere un albergo sanitario ad Arezzo ci sarà bisogno dell'intervento d'imperio del Prefetto."



