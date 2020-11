16 novembre 2020 a

a

a

Sono 172 i nuovi casi nell'Aretino di Coronavirus. 53 quelli ad Arezzo e 123 i ricoverati di cui 25 in terapia intensiva all'ospedale San Donato di Arezzo e 6 a quello di Nottola. Il numero dei tamponi effettuati è di 1377. Le persone positive in carico sono 4672 di cui a domicilio 4271. Le persone in quarantena sono 4954. I guariti 123.

