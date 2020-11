Arezzo, morto don Sergio Boffici per complicazioni legate al Covid. L'annuncio del sindaco di Castelfranco Piandiscò

16 novembre 2020 a

E ' morto don Sergio Boffici. Aveva 96 anni e il sacerdote è stato un punto di riferimento per la comunità di Castelfranco Piandiscò. A dare la notizia del decesso, avvenuta per complicazioni legate al Covid , è stato il sindaco del comune del Valdarno, Enzo Cacioli . Cordoglio da parte dell'amministrazione comunale e della comunità locale dove per quasi cinquanta anni Boffici ha svolto la sua missione pastorale, a Castelfranco di Sopra.

"Ci ha lasciati nella notte di ieri all'Ospedale San Donato", scrive su facebook Cacioli. "Il Sindaco insieme alla Giunta ea tutta l'Amministrazione comunale si uniscono al cordoglio dei familiari e al ricordo della cittadinanza che in queste ore sta dimostrando affetto e vicinanza, nei modi consentiti dall'attuale situazione sanitaria".

"La vita di don Sergio è stata intimamente unita alle gioie e alle speranze, ai dolori e alle attese delle nostre comunità: cappellano a Santa Maria a Scò negli anni '50 poi cappellano e parroco a Castelfranco." commenta il Sindaco Enzo Cacioli, “Uomo attento e sollecito per le necessità dei fratelli, sempre disponibile verso tutti, specialmente i bisognosi, promotore e animatore dell'associazionismo e semper prezioso interlocutore dell'amministrazione comunale con squisita sensibilità civile e spirituale, monsignor Boffici ha contribuito a forgiare la sensibilità dei nostri cittadini e delle nostre comunità, per questo e tanto altro la nostra gratitudine."

