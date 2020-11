Arezzo, controlla la ex con il Gps nell'auto e la filma dalla finestra con un altro uomo: arrestato per stalking

17 novembre 2020 a

a

a

Installa nell'auto della ex compagna sistemi di rilevazione GPS per poterne monitorare gli spostamenti. E in un'altra occasione filma l'incontro della donna con un altro uomo, in casa, danneggiando la finestra per poter registrare il video dall’esterno, e la minaccia di far girare le immagini.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato per stalking dai Carabinieri della Stazione di Badia al Pino. I militati hanno eseguito una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo su richiesta della locale Procura della Repubblica ed al termine delle indagini portate avanti dai militari. Il 36enne si trova ai domiciliari.

I militari dell'Arma hanno ricostruito la lunga e complessa vicenda persecutoria dopo aver raccolto i racconti della vittima. Le indagini eseguite, unitamente alla denunce della donna e a quanto riferito dalle persone informate sui fatti, hanno consentito di accertare che l’uomo, con precedenti di polizia alle spalle, non accettando la fine della relazione avuta con la donna avvenuta anni fa, ha messo in atto ripetuti comportamenti persecutori e vessatori nei confronti della donna, tra i quali seguirla nei suoi spostamenti, farsi trovare all’uscita del suo luogo di lavoro, minacciarla di non avere relazioni sentimentali con altre persone, minacciare i suoi amici. In un’occasione, durante la scorsa estate, l’uomo era stato anche arrestato perché aveva rubato il cellulare della donna strappandolo dalle sue mani per poter controllarne il contenuto.

L’uomo dovrà rispondere dei reati di stalking, interferenze illecite nella vita privata e danneggiamento aggravato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.