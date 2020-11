Coronavirus, sono 100 i nuovi casi nell'Aretino. Muore un uomo di 86 anni, ci sono 167 guariti

17 novembre 2020 a

Sono 100 i nuovi casi in provincia di Arezzo e c'è da registrare una persona morta. Si tratta di un uomo di 86 anni. In città scendono ancora i nuovi positivi a 34. I ricoverati in malattie infettive sono 120. Ci sono 25 pazienti in terapia intensiva al San Donato e 6 all'ospedale di Nottola. Sono 1730 i tamponi effettuati. Le persone positive in carico 4425, di cui a domicilio 4007. Il numero di persone in quarantena è di 5091. Salgono i guariti che arrivano a 167.

