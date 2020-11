Covid, la curva scende ancora: 98 casi in provincia e 43 in città. Ma ci sono altri due decessi

18 novembre 2020 a

Scende ancora la curva dei contagi nell'Aretino. Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 241 unità, di cui 98 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1758 tamponi. Nella provincia di Siena sono 70 e in quella di Grosseto 66. Ci sono da registrare due decessi. Due uomini: uno di 68 anni e l'altro di 91. Ad Arezzo sono 43 i nuovi positivi. In malattie infettive ci sono 120 pazienti. In terapia intensiva: 26 ad Arezzo e 6 a Nottola. Le persone positive in carico sono 4239 di cui a domicilio 3821. In quarantena ci sono 5032 persone.

