Anghiari piange Armando Zanchi, era il fratello Bruno il partigiano che salvò 200 civili alla Chiassa

All'età di 93 anni Anghiari piange Armando Zanchi. Era il fratello di Bruno Zanchi, il partigiano della "banda del Russo" che assieme a Gianni Mineo e Giuseppe Rosadi accompagnò il Colonnello Maximilian von Gablenz da Montemercole fino a poche centinaia di metri dalla Chiassa. Ricorda lo storico Santino Gallorini: "Contribuendo così a salvare dalla fucilazione gli oltre 200 ostaggi rinchiusi in chiesa e dalla distruzione 4 centri abitati, tra cui la sua Anghiari. Quando lavoravo alla storia della banda del Russo, Armando Zanchi collaborò volentieri, raccontando a Mario Del Pia e a me del suo incontro con il Russo, alle Stabbielline di Anghiari, quando era andato a cercare suo fratello Bruno. Ci raccontò anche altre storie, molto interessanti". Ma Armando è stato anche colui che ha "cantato" la vita di Anghiari attraverso le sue poesie che si potevano leggere nel giornalino dell'Oratorio dedicate a tanti personaggi del paese. "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa d’un grande amico - scrive l'ex sindaco di Anghiari, Franco Talozzi - Armando ha sempre operato per tenere viva la memoria dei cittadini, onorandoli con le sue poesie. Anghiari perde un testimone di tempi e generazioni passate, ricche di tanta amicizie, storie e umanità". "Ricordo volentieri Armando per le tante poesie (dal 1998) che hanno ricordato i tratti salienti delle persone che negli anni ci hanno lasciato o poesie su particolari momenti della nostra società. Chi può le rilegga e ci troverà la vita di Anghiari", scrive Mario Del Pia. "La parrocchia di Anghiari - tramite il giornale dell'Oratorio, ma anche tutta la nostra comunità anghiarese - lo vuol ricordare per il suo attaccamento al suo Anghiari che ha dovuto lasciare in varie occasioni di lavoro ma che non ha di certo dimenticato: anzi con le sue poesie e i suoi racconti lo ha ricordato a noi tutti. Armando ha collaborato con il periodico della parrocchia, l’Oratorio di Anghiari, da oltre venti anni scrivendo un ricordo delle persone che ci hanno lasciato negli anni e simpatiche composizioni sulle situazioni del momento". I funerali si svolgeranno venerdì 20 novembre alle ore 14.30 nella chiesa della Propositura. Alla famiglia le condoglianze del Corriere di Arezzo.

