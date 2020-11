Arezzo, incendio nel treno merci: vagone carico di cartone prende fuoco, pompieri in azione a Laterina

21 novembre 2020 a

Vagone merci in fiamme nei pressi della stazione ferroviaria di Laterina. In azione i vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi. L'incendio è divampato nella notte ed è proseguito fino al mattino interessando un vagone contenente cartone compattato. Sul posto anche carabinieri e personale tecnico delle Ferrovie dello Stato. Non si segnalano persone coinvolte. Ancora da accertare l'innesco del rogo e da valutare l'entità del danno.

Il vagone fa parte di un convoglio in transito sui binari nel tratto aretino della linea Firenze - Roma. L'incendio si è sviluppato in marcia. Erano le 3 circa di oggi, sabato 21 novembre 2020. Il treno è stato fatto fermare ed è iniziato l'intervento particolarmente laborioso perche' l'uso di acqua da parte dei pompieri è una manovra che non si può fare, se non dopo aver disattivato la linea elettrica.

Le operazioni di spegnimento sono poi iniziate. E' stato fatto in modo che il rogo non interessasse altri vagoni. Poco prima delle 9 l'attività delle squadre era ancora in svolgimento, nella fase in cui il vagone incendiato veniva staccato e portato su un ramo secondario della linea.

