Arezzo, Coronavirus: solo 62 nuovi casi ma su 852 tamponi, 139 guarigioni e nessun deceduto

Solo 62 nuovi casi di contagio da Coronavirus ad Arezzo e provincia. E' quanto riporta il bollettino dell'Asl Toscana Sud Est per l'arco di tempo che va dalle 14 di domenica 22 novembre alle 14 di lunedì 23 novembre. Un dato confortante sebbene riferito ad un numero di tamponi ridotto rispetto al solito, solo 852 quando solitamente sono oltre i mille. Ieri i positivi erano 126, il giorno prima 114 e venerdì 161.

Le persone positive in carico attualmente sono 3.156. Dei nuovi casi 15 sono in città. Spicca il dato di Cortona, 9 casi, 6 a Castelfranco Piandiscò e 4 a Sansepolcro. Ospedale sotto pressione, ma meno rispetto ai giorni più critici: 110 ricoverati nei reparti Covid, 23 in Terapia intensiva al San Donato e 6 a quella di Nottola. Dei positivi, 2789 sono a domicilio. I contatti stretti in quarantena 4595. Le persone guarite sono il doppio di quelle infettate: 139. E dopo giorni di brutte notizie sul fronte dei decessi per Covid, questa volta nessun morto.

