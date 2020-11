Arezzo, si allarga la zona Menchetti: supermercato, centro estetico e case

Francesca Muzzi 24 novembre 2020 a

Si allarga la zona Menchetti, quella a due passi dalla Marchionna. Nel palazzo in costruzione in via Antonio Garbasso, nella parte bassa, nasceranno un supermercato, una catena di abbigliamento e l'esposizione delle cucine Municchi. Il market non sarà di grandi dimensioni, ma avrà una superficie di circa 400 metri quadrati. Vengono chiamati "negozi di quartieri". La catena di abbigliamento non sarà italiana, mentre le cucine Municchi torneranno dove erano un tempo. Al piano di sopra invece ci saranno appartamenti. Ma ci sono altri novità legate sempre alla "zona Menchetti". In via Piero Leopoldo è stata terminata una struttura a specchi. Lì dentro sorgerà un centro estetico. Tutto sarà terminato nell'anno nuovo. Unico neo della zona i parcheggi. Specialmente durante la mattina quando il tribunale è particolarmente frequentato, i posti auto sono al limite costringendo in tanti a parcheggiare in divieto rischiando di prendere una multa.

