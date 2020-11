In Casentino: non riesce a sorpassare con l'auto un gruppo di ciclisti, ne fa cadere uno e viene denunciato

24 novembre 2020 a

Non riesce a sorpassare un gruppo di ciclisti e alla fine, con l'auto ne fa cadere uno. E' successo in Casentino. Un gruppetto di ciclisti aveva intrapreso un allenamento nel comune di Castel San Niccolò. L’evidente marcia più lenta degli atleti aveva indispettito un uomo italiano, casentinese, il cui veicolo era in coda ad essi. Ripetutamente suonava il clacson ed alterandosi, non riuscendo a controllare più l’autovettura, si scontrava con la parte posteriore della bicicletta di un ragazzo del gruppo che cadeva a terra riportando contusioni varie con una prognosi di dieci giorni. L’uomo , identificato dai carabinieri della stazione di Strada in Casentino a seguito della denuncia del ragazzo e riscontrando dichiarazioni dei testimoni, veniva denunciato “a piede libero” per lesioni personali.

