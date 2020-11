Arezzo, motociclista senza patente fa rifornimento in A1 e scappa, fermato dalla polizia deve tornare a casa in treno

24 novembre 2020 a

a

a

Motociclista fa rifornimento all'area di servizio di Fabro, in A1, ma non paga e prosegue il suo viaggio fin quando la Polizia Stradale lo blocca a Monte San Savino. E qui gli agenti scoprono che il centauro non ha la patente perchè mai conseguita. Nei guai è finito un giovane, 23 anni, della provincia di Latina.

Era in sella ad una Yamaha ed è stato inseguito per oltre 10 chilometri. Una volta stoppato, il motociclista aveva solo la carta di identità mentre non ha mai conseguito il documento di guida. Sprovvisto anche di copertura assicurativa e assoluta mancanza della revisione.

Il 23enne è stato denunciato per insolvenza fraudolenta (non aver pagato il carburante), guida senza patente, per altro reiterata e gli sono state contestate varie violazioni amministrative con il conseguente sequestro del veicolo ai fini della confisca. E' tornato a casa in treno, specifica la Polizia Stradale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.