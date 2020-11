Maradona, quella prima doppietta con il Napoli nell'amichevole al comunale di Arezzo del 1984. Il video

25 novembre 2020 a

Addio a Maradona. Una partita rimasta negli occhi e nel cuore di tanti appassionati di calcio. Le prime magie in Italia di Diego Armando Maradona. Era l'agosto del 1984 al comunale di Arezzo e il fenomeno era appena arrivato nel nostro Paese dove poi avrebbe regalato de scudetti alla città di Napoli.

Il Napoli giocò contro la squadra amaranto una amichevole di lusso. Il Cavallino militava in serie B e le squadre si sarebbero poi affrontate anche in Coppa Italia. Maradona fece prodezze firmando la prima doppietta in Italia. La partita terminò 3 a 2 per il Napoli che era andato sotto di due gol (una segnata da Tovalieri). Il video.

Sempre con l'Arezzo in Coppa Italia, Maradona segnò il primo gol ufficiale in serie A.

