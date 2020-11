La stella di Maradona ad Arezzo: il ricordo di chi c'era. Il fondatore del Napoli club e la battuta su Pelè

Federica Guerri 26 novembre 2020 a

Adios Maradona. Se ne va a sessant’anni il Pibe de Oro lasciando sgomento il mondo intero. La notizia, rimbalzata dall’Argentina, in pochi minuti ha fatto il giro del globo e Arezzo è tornata subito indietro nel tempo. Di 36 anni per l’esattezza. 9 agosto 1984, stadio Comunale. Il Napoli, in ritiro a Castel del Piano, arriva ad Arezzo per un’amichevole. La prima di Maradona in Italia.

Lo stadio è strapieno, i tifosi napoletani tantissimi. In Curva Sud tanti aretini tra cui Stefano Turchi, presidente del Museo Amaranto: “Che giornata – ricorda – uno spettacolo di pubblico e di calcio. Eravamo già tutti in visibilio durante il riscaldamento solo guardando Maradona palleggiare”.

Poi in campo il Pibe de Oro segnò una doppietta e il suo Napoli vinse 3-2. Uno di quei due gol amaranto portava la firma di Sandro Tovalieri che ebbe modo di incrociare le armi con Maradona anche l’anno dopo con la maglia della Roma con cui segnò il suo primo gol in serie A. Dopo la partita Maradona gli regalò la sua maglia, anche se “quel cimelio - ricorda nel suo libro “Cobra, vita di un centravanti” - non entrò nemmeno in casa: avevo saputo che vicino a casa mia c’era una bambino tifoso degli azzurri che non stava bene e gliela portai subito in regalo”.

A difendere la porta, quel giorno al Comunale, c’era Pino Pellicanò che si è trovato più volte a salvare le sue squadre dagli attacchi del Pibe de Oro, anche con le maglie di Bari e Fiorentina. “Un dispiacere enorme quando ho saputo la notizia – commenta – a detta di tutti i suoi compagni Diego è sempre stato una persona eccezionale in campo e nello spogliatoio. Una persona leale, uno che quasi avevi paura ad entrargli in tackle per non fargli male, il più forte giocatore mai esistito”.

Una persona talmente leale che c’è un aneddoto che gli è rimasto impresso. “Giocavo con la Fiorentina – ricorda – partita di Coppa Italia contro il Napoli a Perugia. Con noi era arrivato quell’anno l’argentino Dertycia con cui spesso dividevamo la camera per cui eravamo diventati molto amici. Proprio in quella partita, in uno scontro di gioco con Maradona, Dertycia riportò la rottura del crociato. Loro si conoscevano bene giocando insieme con la nazionale argentina e a fine partita Maradona venne da me a chiedermi come stesse perché era dispiaciuto moltissimo per quanto successo”.

Contro l’Arezzo, oltre a quell’amichevole dell’82, il Napoli di Maradona giocò anche qualche giorno dopo in Coppa Italia. Era il 22 agosto e la partita si disputava al San Paolo. Gli azzurri vinsero 4-1 e fu in quell’occasione, contro il Cavallino, che Maradona infilò il suo primo gol ufficiale in Italia.

Sempre per l’amichevole ad Arezzo, sugli spalti c’era anche Valentino Caldiero, napoletano doc, titolare del ristorante Mivà Di Più in Sant’Agostino e con il fratello Carlo e altri amici fondatore del primo Napoli Club in Toscana all’inizio dell’era De Laurentis. “Che giornata spettacolare – ricorda Caldiero – e che umiltà. Maradona era come se fosse uno di noi, uno che non se la tirava per niente. Quel giorno c’erano migliaia di tifosi napoletani accorsi ad Arezzo per vederlo e lui è stato carinissimo, ha firmato autografi, parlato, fatto interviste. Era un uomo della plebe. Oggi è un giorno triste, non solo per i tifosi napoletani, ma per tutti gli amanti del calcio perché Maradona ha messo il suo timbro a livello planetario”. E ricorda la battuta tanto cara ai napoletani: “Quando ci chiedono se il giocatore più forte del mondo sia Maradona o Pelé noi rispondiamo Pelé… Perché Maradona è di un altro universo”.

