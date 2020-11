Coronavirus, ad Arezzo quarto giorno con meno di cento casi: 96. Nessun morto e calano i ricoverati. Il punto

26 novembre 2020 a

Quarto giorno con meno di cento nuovi casi di Coronavirus ad Arezzo e provincia. Sono 96 gli aretini positivi sui 1118 tamponi effettuati. Nessun decesso. E numero di ricoverati in calo. In tutta la Asl Toscana sud est i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 224, di cui 61 a Grosseto e 64 a Siena più tre extra Usl. E a Grosseto ci sono stati tre decessi, due uomini di 74 e 92 anni e una donna di 88.

Ad Arezzo e provincia le persone attualmente positive sono 2486, le guarigioni sono state 86. I dati si riferiscono al periodo tra le 14 di oggi, giovedì 26 novembre e le 14 di ieri.

Nei giorni scorsi il numero giornaliero di nuovi positivi si era ridotto fino ai 62 casi di lunedì, poi 58 martedì, quindi la ripresa: 97 ieri e 96 oggi. I ricoverati all'ospedale San Donato nella bolla Covid sono 103 e in terapia intensiva ci sono 23 persone. Altri sei si trovano a Nottola. In cura domiciliare ci sono 2146 aretini. E in quarantena in quanto contatti di casi 4306 persone.

Dei 96 nuovi casi, la maggior parte tra i 35 e 49 anni, ad Arezzo se ne sono registrati 26. A Montevarchi 9, a Terranuova Bracciolini 8. 7 casi a San Giovanni e Sansepolcro. 5 casi a Cavriglia. 4 casi a Bibbiena, Castelfranco Piandiscò. 3 casi a Bucine, Civitella, Cortona, Laterina Pergine, Loro Ciuffenna, Subbiano. 2 casi a Capolona, Castel Focognano. 1 caso a Anghiari, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Foiano.

