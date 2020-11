Arezzo, albero di Natale a Campo di Marte come simbolo per riqualificare la zona. Installazioni nelle rotonde

Alessandro Bindi 26 novembre 2020 a

a

a

Si accende il Natale a Campo di Marte. Intervento simbolico dell'amministrazione comunale di Arezzo nell'area emblema del degrado e dell'insicurezza. L'assessore Alessandro Casi installerà un albero di Natale, stilizzato e luminoso, al centro dei giardini da troppo tempo fulcro dello spaccio. Questa volta ad accendersi non saranno i lampeggianti delle gazzelle dei carabinieri e le pantere della Polizia ma gli addobbi festosi.

Un gesto con il quale far passare il messaggio che il Comune non dimentica l'area finita spesso al centro di spiacevoli episodi di cronaca e dalla quale partono spesso le segnalazioni dei residenti stanchi di dover convivere con risse, bivacco e quotidiana cessione di sostanza stupefacente.

“La mia idea di installare” annuncia Alessandro Casi “per la prima volta, un albero di Natale nei giardini di Campo di Marte è nata per testimoniare che l'amministrazione comunale ha a cuore la risoluzione del problema di questa zona. Un piccolo gesto simbolico che sottintende quanto l'area sia sotto i riflettori dal punto di vista anche della sicurezza”. L'azione delle forze dell'ordine infatti è costante e anche in questo periodo caratterizzato dall'emergenza Covid, non mancano frequenti pattugliamenti per monitorare la zona”. L'accensione delle luci natalizie a Campo di Marte prenderà il via nelle prossime settimane.

Il Comune intanto sta già realizzando le installazioni luminose nelle rotonde di accesso alla città. L'operazione è completamente in house. “Saranno i dipendenti comunali dell'ufficio Manutenzione a installare le luminarie nelle rotonde, realizzate negli anni scorsi. Le zone saranno le stesse. Albero luminoso alla rotonda di viale Leonardo da Vinci in zona Esselunga, albero con giochi di colore con i simboli dei quartieri in piazza Guido Monaco, decorazioni con fiocchi di neve alla rotonda sul raccordo all'altezza dell'ospedale, palle luminose alla rotonda di via Giotto.

Il Comune illuminerà anche il platano al Prato, all'inizio del sagrato del Duomo. La novità di questo Natale, oltre all'installazione a Campo di Marte, sarà anche l'illuminazione della quercia all'interno dell'atrio di Palazzo Cavallo dove sarà realizzato un presepe”. L'amministrazione comunale non rinuncia quindi a decorare, senza ricorrere agli sfarzi, nel rispetto anche del periodo di sofferenza che la città sta vivendo.

Ancora in stand by infatti le proiezioni luminose con le quali illuminare le facciate dei palazzi. L'assessore Simone Chierici si sta confrontando con il presidente della Fondazione Arezzo Intour per valutarne la fattibilità. Molto dipenderà dal fatto se la città riuscirà a uscire dalla zona rossa. Per adesso quindi a Palazzo Cavallo si sta lavorando con le decorazioni luminose “in house” per tentare comunque di dare un segnale di normalità e di speranza ai cittadini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.