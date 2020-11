Arezzo, operaio di giorno e la sera nel garage di casa gommista senza autorizzazioni: attività sequestrata

27 novembre 2020 a

Faceva il gommista al nero nel garage di casa. Un operaio del Casentino è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza. Aveva allestito una vera e propria officina per riparazione e sostituzione degli pneumatici, quali ponte elevatore, equilibratrice, smonta gomme, avvitatori ad aria compressa ed aveva un comparto ben allestito con varie tipologie di gomme, pronte per la vendita.

L'officina appariva in perfetta regola e aveva diversi clienti, dicono le fiamme gialle in una nota. Tuttavia, il “titolare”, dipendente di un’azienda della zona, esercitava nel tempo libero l’attività di “gommista”, senza possedere alcuna delle prescritte autorizzazioni necessarie all’esercizio di tale attività, sprovvisto pure di partita IVA attiva, iscrizione alla Camera di Commercio, SCIA, tutto in totale evasione d’imposta.

I Finanzieri della Tenenza di Poppi hanno sorpreso l’uomo intento a sostituire gli pneumatici dell’auto di un cliente, già posizionata sul ponte. Alla richiesta dei militari, ha dichiarato che quello era solo un suo hobby e che stava effettuando un intervento all’auto di un suo amico; non sapeva, però, di essere già da tempo sotto le “attenzioni” dei militari, che avevano monitorato, in precedenza, diversi interventi di manutenzione avvenuti all’interno dell’“officina”.

Le Fiamme Gialle, pertanto, hanno sottoposto a sequestro l’intera struttura, così da interrompere l’attività illecita che, secondo le ricostruzioni investigative, si protraeva da anni, con sottrazione di ingenti ricavi al Fisco e, nell’immediato, hanno contestato una pesante sanzione amministrativa, che prevede il pagamento fino a 15.000 euro.

Affidarsi ai servizi di “professionisti” improvvisati, privi di certificazioni e garanzie, scrivono in una nota le fiamme gialle, non reca solo un danno alle casse dello Stato, ma può mettere in serio pericolo l’incolumità di tutti gli automobilisti e la sicurezza dei veicoli su strada. Il servizio si inquadra nel più vasto ambito dell’attività di polizia economico-finanziaria svolta dalla Guardia di Finanza, in materia di lotta all’evasione fiscale, nonché, come nel caso di specie, a contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo di attività d’impresa, che realizzano una concorrenza sleale, a danno degli operatori economici del settore, rispettosi delle regole.

