Arezzo, autobus esce di strada a Foiano della Chiana e intervengono i vigili del fuoco per recuperarlo

27 novembre 2020

Bus di linea finisce fuori strada a Foiano della Chiana in via di Lucignano. E' successo oggi, venerdì 27 novembre, verso le 16.30 e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. I vigili del fuoco di Arezzo insieme a quelli del distaccamento di Cortona sono intervenuti per il laborioso recupero del pullman. Il mezzo era uscito dalla sede stradale ed è stato rimesso in carreggiata con l’ausilio dell’autogru proveniente dalla centrale di Arezzo. Sul posto carabinieri e polizia municipale di Foiano della Chiana per gli accertamenti di rito e per regolare la viabilità.

