Arezzo, arriva il bonus sanificazione: 200 mila euro dal Comune per le attività che hanno speso in gel, mascherine e igiene

In arrivo ad Arezzo il “bonus sanificazione”. Duecentomila euro di fondi disponibili per rimborsare i commercianti e gli artigiani delle spese sostenute in questi mesi per tenere lontano il Coronavirus dalle vetrine e tutelare la salute dei dipendenti e della clientela. La giunta Ghinelli ha approvato la scorsa settimana la delibera con la quale prevede la possibilità di chiedere un rimborso per un massimo del 50% dei costi sostenuti per acquistare gel, mascherine, plexiglas, guanti, termometri e tutto ciò che è stato utilizzato per la sanificazione delle attività commerciali e artigianali chiuse a causa dell’emergenza Covid 19.

Un contributo straordinario che il Comune mette a disposizione per ripagare in parte gli sforzi dei titolari delle attività ed aiutarli in questo anno caratterizzato dalla pandemia e dall’incertezza economica. L’avviso pubblico uscirà fra qualche ora mentre l’assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo, Simone Chierici anticipa i contenuti del sostegno.

“Per fronteggiare l'emergenza economica e sociale creata dalla diffusione del Covid-19” ricorda l’assessore Chierici “abbiamo previsto un bonus sanificazione. Si tratta di un contributo straordinario per rimborsare in parte, i costi che le attività hanno sostenuto per poi riaprire in sicurezza”.

Il voucher sarà valido per le attività commerciali e artigianali rimaste quindi chiuse a causa dell’emergenza Covid.

“Tra gli interventi rimborsabili” spiega l’assessore Chierici “ci sono quelli di sanificazione degli ambienti e dei locali e l’acquisto di attrezzatura come per esempio gli schermi protettivi, i termometri, il materiale sanificante, le mascherine, il gel e i guanti.

Nei prossimi giorni uscirà il bando con i dettagli delle modalità e i termini per la presentazione delle richieste. Di sicuro le spese dovranno essere ben documentate. I contributi saranno erogati in misura proporzionale alle spese riconosciute ammissibili con il limite massimo complessivo per ciascun beneficiario pari al 50% delle spese sostenute. Non è il primo sostegno del Comune a vantaggio delle attività.

Fino al 31 dicembre l’amministrazione comunale ha riconosciuto l’azzeramento della tassa del suolo pubblico consentendo addirittura a molti ristoranti e pubblici esercizi di raddoppiare gli spazi per i dehors e i tavolini. Una misura che in estate per molti ha rappresentato la svolta anche se adesso, con le nuove restrizioni, per il mondo della ristorazione è praticamente calato il lockdown.

Resta invece ancora da capire se la seconda rata Tari dovrà essere pagata entro il 15 dicembre 2020 o se slitterà per dare una boccata di ossigeno alle attività in difficoltà. In consiglio comunale è stato il consigliere Francesco Romizi a suggerire al Comune di Arezzo di “trovare una soluzione, che sia una sospensione o che sia un rinvio, per non rendere il saldo del tributo un incubo per molti”.

L’assessore Alberto Merelli in consiglio comunale ha puntualizzato che “dopo aver dilazionato la prima rata della Tari a ottobre, l’impossibilità di procedere verso un ulteriore blocco deriva da una norma nazionale: il termine per eventuali modifiche sulla Tari è scaduto il 31 ottobre. Manca dunque il presupposto per agire sulla scadenza del 15 dicembre. Stiamo però studiando l’ipotesi di differire questa seconda rata al 31 gennaio 2021 per tutte le categorie che hanno il codice Ateco che la normativa nazionale ha ricompreso nelle chiusure dovute al passaggio in zona rossa. Credo ci siano margini”.

