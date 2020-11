28 novembre 2020 a

I colori di Castiglion Fiorentino nel video "Fine giornata di un fine settimana". Lo ha postato il sindaco Mario Agnelli sul suo profilo facebook e le immagini che scorrono mostrano un paese che nonostante il periodo di restrizioni della zona rossa mostra con orgoglio la sua genuina bellezza con l'atmosfera della stagione.

https://fb.watch/21HI_WUlDY/

La torre del Cassero che contraddistingue il centro della Valdichiana, in provincia di Arezzo, gli scorci, la natura con le tonalità autunnali. Una cartolina inviata da Castiglion Fiorentino in tempi in cui non si possono superare con tanta facilità i confini territoriali, se non per "comprovate esigenze". Un omaggio e un invito per quando sarà possibile spostarsi liberamente.

