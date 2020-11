28 novembre 2020 a

Sono 78 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Arezzo a fronte di 1330 tamponi effettuati. Ad Arezzo 16, mentre continuano a crescere i guariti che sono 90. Ci sono 106 ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. 21 in terapia intensiva e 6 a Nottola. Le persone positive in carico in provincia di Arezzo sono 2285 di cui a domicilio 1952. In quarantena 3851.

