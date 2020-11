Arezzo, permessi Ztl validi fino al 31 gennaio. Proroga per l'emergenza Covid

Alessandro Bindi 28 novembre 2020 a

a

a

Il Comune di Arezzo proroga la scadenza dei permessi per la Ztl. Stop alle multe per i ritardatari del rinnovo dell’autorizzazione degli accessi alla zona a traffico limitato. In tempi di Covid, le difficoltà a raggiungere gli uffici comunali, lo smart working e le limitazioni imposte per accedere ai servizi agli uffici comunali di piazza Fanfani alla Cadorna, hanno spinto l’assessore Alessandro Casi a far slittare le scadenze al 31 gennaio 2021. In pratica chi ha tagliandi in scaduti nel mese di ottobre, in scadenza a novembre e a dicembre, potrà continuare a varcare gli accessi controllati dagli occhi elettronici senza preoccuparsi di dover rinnovare il tagliando. Per gli automobilisti con il tagliando in scadenza quindi non c’è nessun rischio di multa. In queste settimane in realtà a qualcuno è capitato di ricevere la notifica, ed è per questo che l’assessore Casi è venuto incontro alle esigenze dei cittadini che stanno facendo i conti con distanziamento sociale e restrizioni legate alla pandemia. Non sono infatti furbetti della Ztl ma aretini per i quali è preferibile non fare code per rinnovare l’autorizzazione.

“Un'iniziativa di buon senso” commenta l’assessore Alessandro Casi. “Avere differito la scadenza dei permessi relativi all’ingresso nella Ztl al 31 gennaio 2021” aggiunge l’assessore alla mobilità e al traffico del comune di Arezzo, “rappresenta un’iniziativa di assoluto buonsenso, tenendo presente il difficile momento che stiamo attraversando. In particolare, i permessi scaduti a ottobre e quelli di novembre e dicembre, saranno tutti prorogati alla fine del primo mese del nuovo anno, proprio per venire incontro alle esigenze della popolazione nell’era del Covid-19”. Una scelta suggerita e dettata dal particolare periodo che la città sta vivendo in questa seconda fase di emergenza Covid.

“Siamo certi” conclude l’assessore Alessandro Casi “che incontreremo l'approvazione per questa decisione che ho fortemente caldeggiato. L'auspicio è ovviamente quello di rientrare prima possibile in un ambito di normalità ma finché non sarà così dobbiamo esperire tutto quanto rientra nelle nostre facoltà per agevolare i cittadini e impedire corse presso gli uffici. I quali, a loro volta, potranno beneficiare di tempi più consoni in un'ottica di organizzazione del lavoro”.

Naturalmente al momento della regolarizzazione dell’autorizzazione, il rinnovo sarà retroattivo alla data di scadenza indicata sul tagliando e da quel giorno scatterà l’avvio del periodo di validità, indipendentemente dal reale giorno di rinnovo del tagliando.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.