Maradona, l'omaggio di Arezzo al campione scomparso

La sciarpa del “Napoli Club Arezzo ‘O Sarracino” davanti al San Paolo per omaggiare Diego Armando Maradona. E’ stata Valeria Orefice a portarla allo stadio di Napoli in rappresentanza del club aretino. “Valeria, originaria di Napoli - racconta il presidente Fiorentino Arpaia - per un po’ di tempo ha lavorato ad Arezzo e frequentava il nostro club. Stamani (ieri ndr) mi ha mandato la foto con questo messaggio ‘Un omaggio al più grande campione di tutti i tempi e un omaggio al Napoli club Arezzo 'O Sarracino: ancora grazie al presidente Fiorentino Arpaia e a tutti i ragazzi del club per quello che hanno rappresentato per me in quegli anni. So quanto vi addolora non poter venire qui e allora in qualche modo, vi ci ho portati io”. Tutto il materiale lasciato al San Paolo probabilmente verrà conservato in un museo dedicato a Maradona.

