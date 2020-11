Arezzo, nuovi casi di Covid sotto cinquanta (47): guarita donna di 102 anni, morto uomo di 87. Serie di casi in Rsa

29 novembre 2020 a

Scendono sotto i cinquanta i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Arezzo. Un deceduto: un uomo di 87 anni che era ricoverato in ospedale. Nove contagiati in una Rsa del Casentino, 45 guarigioni tra cui una signora di 102 anni. Si allenta la pressione sull'ospedale San Donato dove i ricoverati in bolla Covid sono 105 e in Terapia Intensiva sotto i venti: 19. Altri 6 sono a Nottola. Questi i dati salienti contenuti nel bollettino dell'Asl Toscana sud est diffuso oggi, domenica 29 novembre.

I 47 casi sono emersi sulla base di 1159 tamponi e questo è significativo dell'assestamento in basso della curva dei contagi. Le persone attualmente positive sono 2212. Sotto i cento nuovi positivi il dato dell'intera area vasta che insieme ad Arezzo comprende Siena e Grosseto.

Nel corso dei sette giorni precedenti il numero di positivi in più era stato, partendo da lunedì 23 novembre: 62, 58, 97, 96, 71, 78.

Nella distribuzione geografica per la prima volta c'è un altro comune che scavalca Arezzo (13), è Pratovecchio Stia (14) dove si è registrato un focolaio nella Rsa San Carlo Borromeo di Stia. Il sindaco Nicolò Caleri nel suo profilo facebook aveva parlato di 9 casi nella struttura e di altri casi nel comune.

Il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli ha invece comunicato sempre sui social la guarigione di una donna di 102 anni. Così scrive Cornioli: "Oggi mi preme dare un'altra bella notizia e cioè che è guarita una delle "nonne" del Borgo. Ha 102 anni e non è più positiva al Covid. Ho parlato con la famiglia e siamo tutti felicissimi che abbia superato questo momento difficile".

Gli altri casi odierni sono così distribuiti: 2 casi ciascuno a Bucine, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco Piandiscò, Civitella, Marciano, Subbiano. Un caso ciascuno a Cavriglia, Cortona, Laterina Pergine Valdarno, Poppi, San Giovanni, Sestino.

Sceso a 3851 il numero delle persone in quarantena in quanto contatto stretto di casi.

