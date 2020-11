Arezzo, Coronavirus: il dottor Brandi esce dall'ospedale dopo 15 giorni: "Ecco cosa ora apprezzerò di più"

30 novembre 2020 a

a

a

Il dottor Alberto Brandi esce dall'ospedale San Donato di Arezzo dopo due settimane di ricovero per Coronavirus. "Mi dimetteranno oggi" annuncia oggi lunedì 1 dicembre 2020 sul suo profilo facebook il veterinario seguitissimo sui social, noto per le iniziative dalla parte degli animali e anche per avere, tra gli altri, Jovanotti come cliente e amico.

"Cosa mi rimane dopo questi 15 giorni di ricovero?" si domanda Brandi. "A parte la sofferenza fisica che forse il mio cervello per protezione mi ha fatto dimenticare e mi ricordo pochissimo dei primi 4 giorni, mi rimangono sinceramente solo cose positive: ho avuto modo di pensare a quante volte banalizziamo e diamo per scontate, le piccole grandi cose come respirare, potersi muovere , essere indipendenti, bere un bicchiere d acqua, uscire fuori al sole,"

Il dottor Brandi prosegue: "Insomma da oggi apprezzerò più le cose che ho. Altra cosa positiva è stato l'affetto di tutti voi amici reali virtuali, mi avete sommerso di migliaia di messaggi, di pacche sulle spalle e spinto all arrivo, telefonate di amici che non sentivo da 20 anni, insomma un bel rifornimento di energia che non mi ha fatto mai sentire solo".

Nell'ultimo post dall'ospedale, il veterinario scrive ancora: "Per ultimo ma poi anche per primi ho apprezzato il lavoro che tutti i sanitari hanno svolto, dai volontari delle ambulanze gli oss gli infermieri, i medici, i tecnici di radiologia quelli di laboratorio voi non vi rendete conto del lavoro che viene svolto in questa emergenza, ho il braccio massacrato dalle analisi che mi hanno fatto ogni tre ore. Non li chiamo eroi, sono persone che hanno scelto di fare questo lavoro ma lo fanno bene (e tra fare bene un lavoro e non farlo bene c e una grande differenza) lo fanno con passione, competenza e soprattutto amore. Ci hanno coccolati mai fatti sentire un malato, un peso, un numero ma una persona e questo, vi assicuro, con tutti".

Infine: "Quindi torno a casa anche abbastanza in forze, fosse per me potrei tornare in ambulatorio domani ma dovrò fare un periodo di isolamento fino a tampone negativo. Spero che i miei post non abbiamo voluto dare l'idea di spettacolarizzare una malattia, per me sono stati importati per rimanere in contatto con la vita, per sorridere perché bisogna trovare il lato positivo ed ironico anche nelle cose brutte. Capisco che non sia facile, io ci ho provato e forse è stata la mia salvezza. Un abbraccio a tutti, ci vediamo presto."

Seguono i saluti e i ringraziamenti al personale dell'ospedale. Dove nei giorni scorsi è arrivata, tramite Brandi, la telefonata di Lorenzo Cherubini Jovanotti che ha voluto tributare riconoscenza a tutti i sanitari di tutti gli ospedali e del territorio impegnati contro il Covid per assistere i pazienti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.