Sono appena 32 i casi in provincia di Arezzo di Coronavirus. Il dato più basso dall'inizio della seconda ondata. 716 i tamponi effettuati e appena cinque i nuovi casi nel capoluogo. Le persone ricoverate nel reparto Covid sono 105: 19 in terapia intensiva ad Arezzo e 4 a Nottola. Sono 2105 le persone positive in carico di cui 1761 a domicilio. In quarantena 3255. Guarite 55 persone.

