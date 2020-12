Coronavirus: ad Arezzo si mantiene basso il numero di nuovi casi: 37. Un morto. La situazione in ospedale e nei territori

01 dicembre 2020 a

Ad Arezzo il numero di nuovi positivi al Coronavirus si mantiene basso: 37 casi in più rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 32. Dei nuovi contagiati 10 sono nel comune di Arezzo.

C'è un altro morto, un uomo di 70 anni che era ricoverato al San Donato, con il bilancio che dall'inizio della pandemia arriva a 130 decessi. Pressione allentata in ospedale: i ricoverati nella bolla Covid sono 107, i degenti in terapia intensiva 19, quelli nella terapia intensiva di Nottola scendono da 6 a 4. E oggi ad Arezzo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha inaugurato i nuovi 6 posti letto in rianimazione, in virtù dei quali il San Donato allarga la capienza.

I 32 nuovi casi, riferisce il bollettino dell'Asl Toscana Sud Est, sono emersi sulla base di 1270 tamponi eseguiti. Le persone positive in carico al sistema sanitario sono 1932. Le guarigioni sono 81. A domicilio sono curati in 1593 mentre le persone in quarantena in quanto contatti di caso sono 3182.

Nella distribuzione geografica dei nuovi casi, oltre ai 10 su Arezzo ci sono 6 casi a Sansepolcro, 5 a Sestino, 3 a Castiglion Fiorentino, 3 a Cortona e 3 a San Giovanni Valdarno, 2 casi a Cavriglia, un caso ciascuno nei comuni di Badia Tedalda, Bibbiena, Castel Focognano, Civitella e Marciano.

