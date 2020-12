Per l'Arezzo di Camplone al Comunale c'è la Sambenedettese di Maxi Lopez. Camplone: "Vietati passi falsi"

Federica Guerri 02 dicembre 2020 a

L'Arezzo torna al Comunale. Dopo un mese di assenza dal Città di Arezzo, due trasferte filate e la vittoria di sabato contro l’Imolese (la prima della stagione) che ha portato fiducia ed entusiasmo anche se la strada è lunga e tortuosa. Il prossimo ostacolo si chiama Sambenedettese (seconda delle quattro gare da recuperare, fischio d’inizio oggi mercoledì 2 dicembre alle 15), una squadra in salute costruita per giocare un campionato da protagonista e che vanta tra le sue fila giocatori del calibro di Maxi Lopez.

Allenata da mister Zironelli viene da due pareggi consecutivi. Ma all’Arezzo poco importa chi c’è di fronte perché l’imperativo è recuperare più punti possibile e rimpinguare una classifica deficitaria. “Le partite sono il nostro allenamento – attacca alla vigilia mister Camplone – non possiamo fare grossi carichi e stiamo cercando con i cambi giusti di dare minutaggio a chi è più indietro. La situazione è mentalmente stressante, senza riposi, senza pause, ma le vittorie aiutano”. Sul fronte formazione è probabile che si opti per un mini turn over per ridare fiato a chi ne ha bisogno.

“Cambi sì, ma senza stravolgimenti – preannuncia il tecnico – abbiamo giocatori che stanno giocando sempre, però dobbiamo anche guardare alla classifica e mettere in campo ogni volta la migliore formazione, ci servono punti”. A partire da oggi anche se l’avversario è di tutto rispetto. “Tutti temono Maxi Lopez che certo è un campione e alla prima occasione ti può punire – commenta - ma la Samb non è solo lui, è una squadra che gioca molto bene, che non dà punti di riferimento, che attacca e che sa difendersi bene. Un’ottima squadra che viaggia nei piani alti della classifica e può permettersi passi falsi, a differenza nostra. Mi aspetto una partita come quella di Imola – prosegue – massima concentrazione e applicazione, sarebbe da pazzi buttare via i tre punti raccolti fuori casa. Ora servono conferme tra le mura amiche”.

Di nuovo assente Cerci: “Lo stiamo preparando – commenta Camplone – non deve giocare per fare presenza o minutaggio, deve giocare per vincere le partite”. Anche Pesenti e Foglia non sono ancora del tutto pronti. “Li stiamo gestendo – conferma –, Pesenti è un po’ più avanti, Foglia è stato molto male col Covid e si sta riprendendo piano, piano”. Completamente recuperato invece Cherubin che però dovrebbe partire dalla panchina. Avanti con lo stesso modulo, Camplone dovrebbe schierare Sala tra i pali, Luciani, Kodr, Baldan e Benucci in difesa, Arini, Di Paolantonio e Bortoletti a centrocampo e Cutolo, Di Nardo e Zuppel in attacco con Pesenti pronto a subentrare. In tribuna Cerci, Nader, Merola, Bonaccorsi, Sane, Sportelli e Gilli.

