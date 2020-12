Covid, 47 nuovi casi in provincia di Arezzo. Deceduto paziente di 87 anni

02 dicembre 2020 a

Sono 47 i nuovi casi in provincia di Arezzo dove si segnala anche un nuovo decesso. Quello di un uomo di 87 anni morto il primo dicembre all'ospedale San Donato. Ad Arezzo sono 18 i nuovi casi. I ricoverati sono 101, 20 in terapia intensiva all'ospedale San Donato e quattro a Nottola. I tamponi effettuati sono 1136. Le persone positive in carico 1771, di cui a domicilio 1435. Le persone in quarantena sono 3010. I guariti 84.

